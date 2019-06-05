05.06.2019, 20:20

Керт Кинго пропускает очередное мероприятие: конференцию RIA вместо нее откроет Сийм Сиккут

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rus.delfi.ee
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Kert Kingo riigikogus
Kert KingoFoto: Tiit Blaat

Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) не будет открывать юбилейной конференцию Департамента госинфосистемы (RIA) в Таллинне. Вместо нее конференцию откроет Сийм Сиккут, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций.

Сийм Сиккут выступал вместо Кинго и на прошедшей в Таллинне 21–22 мая пятой конференции э-правительства, пишет Geenius.

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