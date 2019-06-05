Керт Кинго пропускает очередное мероприятие: конференцию RIA вместо нее откроет Сийм Сиккут

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Kert Kingo Foto: Tiit Blaat

Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) не будет открывать юбилейной конференцию Департамента госинфосистемы (RIA) в Таллинне. Вместо нее конференцию откроет Сийм Сиккут, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций.