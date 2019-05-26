Керт Кинго получила выговор от комиссии по иностранным делам за отсутствие без причины

Кинго подтвердила, что получила выговор от парламентской комиссии по иностранным делам. "Да, совершенно безосновательно. Потому, что и Закон о внутреннем распорядке Рийгикогу говорит, что каждая комиссия должна утверждать свою повестку дня и передавать приглашение министру для прихода в комиссию. Мне ни одного приглашения ни в каком виде не приходило", — отметила Кинго.

"У меня вообще не было возможности об этом знать, что там есть такая повестка дня, что там вообще есть какая-то тема. Да, они указывали и на то, что у меня утром было собрание с работниками Министерства иностранных дел", — пояснила Кинго. Он заявила, что ей никто и словом не обмолвился, что ее ждут в комиссии.

"Этот рассказ не соответствует действительности, что приглашения не присылали или никто ее не уведомил, — посчитал Михкельсон. — Эта встреча — рабочая обязанность Кинго". Михкельсон отметил, что его при всем этом беспокоит и высказывание Кинго, что она планирует как можно меньше ездить в зарубежные командировки: "Для чего этот министерский пост тогда создали?"