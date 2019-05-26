26.05.2019, 20:24

Керт Кинго получила выговор от комиссии по иностранным делам за отсутствие без причины


rus.delfi.ee
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Kert Kingo riigikogus
Kert Kingo riigikogusFoto: Tiit Blaat

В пятницу депутат Рийгикогу и вице-председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил, что министр внешней торговли Керт Кинго получила от парламентской комиссии по иностранным делам первый выговор за отсутствие без причины. Кинго в понедельник должна представлять Эстонию в Совете ЕС, перед чем министр имеет обыкновение представлять свои точки зрения комиссии по иностранным делам. Но Кинго туда не явилась.

Кинго подтвердила, что получила выговор от парламентской комиссии по иностранным делам. "Да, совершенно безосновательно. Потому, что и Закон о внутреннем распорядке Рийгикогу говорит, что каждая комиссия должна утверждать свою повестку дня и передавать приглашение министру для прихода в комиссию. Мне ни одного приглашения ни в каком виде не приходило", — отметила Кинго.

"У меня вообще не было возможности об этом знать, что там есть такая повестка дня, что там вообще есть какая-то тема. Да, они указывали и на то, что у меня утром было собрание с работниками Министерства иностранных дел", — пояснила Кинго. Он заявила, что ей никто и словом не обмолвился, что ее ждут в комиссии.

"Этот рассказ не соответствует действительности, что приглашения не присылали или никто ее не уведомил, — посчитал Михкельсон. — Эта встреча — рабочая обязанность Кинго". Михкельсон отметил, что его при всем этом беспокоит и высказывание Кинго, что она планирует как можно меньше ездить в зарубежные командировки: "Для чего этот министерский пост тогда создали?"

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