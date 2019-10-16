Керсти Кальюлайд - журналистам: почему вы снова и снова не спрашиваете - "зачем ты соврал?"

"Я понимаю, что каждый раз вы не в состоянии реагировать, особенно, если видно, что от этого - когда привлекаешь внимание ко лжи, нарушению основных прав - ничего не меняется. Но почему вы останавливаетесь? Почему не спрашиваете снова и снова "зачем ты соврал, наклеил ярлык, опорочил женщин?" Почему, почему, почему? Это надо настойчиво спрашивать, потому что весь мир Оруэлла и базируется на том, что правда это ложь, а ложь это правда. Что можно одновременно и защищать права человека, и их нарушать. Что свобода прессы гарантирована, в то время как она в действительности в опасности из-за мировоззренческих или экономических склонностей.

Если надеяться, что по умолчанию все всё поймут, то на самом деле не поймут. Все большее количество людей убеждается себя, что ограничение свободы - это не так уж и плохо, до тех пор, пока зарплаты в стране растут. Но ограничение свобод начнет рано или поздно ограничивать и экономический рост, шаг за шагом или резко и катастрофично, но это случится. Единственно, что плохо, что в момент, когда это понимание придет, то мы уже слишком много потеряем, или даже экзистенционально много", - сказала глава эстонского государства.

Полностью выступление Кальюлайд можно прочитать здесь.