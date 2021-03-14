Керсти Кальюлайд: заботиться об эстонском языке следует каждый день

Заботиться об эстонском языке нужно каждый день, сказала в воскресенье президент Керсти Кальюлайд на церемонии вручения призов собирателям фольклора, пишет rus.err.ee.
"Наш язык и Эстония песен-сказок живут только тогда, когда мы сами каждый день с заботой и любовью относимся к нашему родному языку. Мы можем делать это, широко и красиво используя свой язык и обучая ему других, помогая языковедам, замечательно используя слова народного языка вместо иностранных, используя диалекты родного края и обучая молодежь или собирая наш фольклор", — сказала Кальюлайд на виртуальной церемонии награждения.
Лауреатами этого года стали Айно Лийвик и Урве Варес. Адик Сепп удостоен награды за дело всей жизни — он начал собирать фольклор еще 15-летним школьником, его первые работы попали в фольклорные архивы 60 лет назад.
Например, он записал истории почти всех исторических приходов Сааремаа, а также Ляэнемаа и Вильяндиского уезда и собрал предания о географических названиях.
В 1935–1940 годах президентских премий были удостоены более ста собирателей народного творчества для Эстонского фольклорного архива, в 1993 году она была восстановлена по инициативе Эстонского литературного музея при поддержке Президентского фонда культуры
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Что означает эхо в телефонных разговорах