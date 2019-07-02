02.07.2019, 17:10

Керсти Кальюлайд за время своего президентства помиловала семь человек

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rus.delfi.ee
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Tartu vangla ekskursioon
Tartu vangla, foto on illustreerivFoto: Argo Ingver

Президент Керсти Кальюлайд вчера удовлетворила седьмое ходатайство о помиловании за срок своих полномочий, сократив меру наказания наркодилера Ринго Коппеля. В общей сложности на протяжении чуть более половины срока полномочий она помиловала семь человек.

Кальюлайд помиловала следующих преступников: Регину и Реэну Вайкла, Артема Зинченко, Хенрика Антсова, Александра Ильвеса и Анатолия Николаева.

Всего президенту до сих пор подали 287 просьб о помиловании.

Президентская канцелярия прокомментировала, что все помилования взвешены и обдуманы с чрезвычайной тщательностью и президента республики при этом консультирует комиссия, куда входят также представители Госсуда и Гопрокуратуры.

"Помилованием президент не дает оценки приговору суда. По международному обычаю это решение главы государства, которое он может принять из гуманистических соображений", — пояснила пресс-секретарь президента Майлин Аасмяэ.

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