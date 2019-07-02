Керсти Кальюлайд за время своего президентства помиловала семь человек

Президент Керсти Кальюлайд вчера удовлетворила седьмое ходатайство о помиловании за срок своих полномочий, сократив меру наказания наркодилера Ринго Коппеля. В общей сложности на протяжении чуть более половины срока полномочий она помиловала семь человек.
Кальюлайд помиловала следующих преступников: Регину и Реэну Вайкла, Артема Зинченко, Хенрика Антсова, Александра Ильвеса и Анатолия Николаева.
Всего президенту до сих пор подали 287 просьб о помиловании.
Президентская канцелярия прокомментировала, что все помилования взвешены и обдуманы с чрезвычайной тщательностью и президента республики при этом консультирует комиссия, куда входят также представители Госсуда и Гопрокуратуры.
"Помилованием президент не дает оценки приговору суда. По международному обычаю это решение главы государства, которое он может принять из гуманистических соображений", — пояснила пресс-секретарь президента Майлин Аасмяэ.
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