Керсти Кальюлайд за время своего президентства помиловала семь человек

Кальюлайд помиловала следующих преступников: Регину и Реэну Вайкла, Артема Зинченко, Хенрика Антсова, Александра Ильвеса и Анатолия Николаева.

Всего президенту до сих пор подали 287 просьб о помиловании.

Президентская канцелярия прокомментировала, что все помилования взвешены и обдуманы с чрезвычайной тщательностью и президента республики при этом консультирует комиссия, куда входят также представители Госсуда и Гопрокуратуры.

"Помилованием президент не дает оценки приговору суда. По международному обычаю это решение главы государства, которое он может принять из гуманистических соображений", — пояснила пресс-секретарь президента Майлин Аасмяэ.