Керсти Кальюлайд за время своего президентства помиловала семь человек
Президент Керсти Кальюлайд вчера удовлетворила седьмое ходатайство о помиловании за срок своих полномочий, сократив меру наказания наркодилера Ринго Коппеля. В общей сложности на протяжении чуть более половины срока полномочий она помиловала семь человек.
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