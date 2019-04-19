Керсти Кальюлайд: я часто слышу "русскоязычное меньшинство — угроза для вашей безопасности”. Я на такое обижаюсь

"Я попросила, чтобы на переговорах присутствовал переводчик, так как не хотела здесь, в России, плохо говорить на языке Пушкина и Лермонтова. В ходе ряда дискуссий я забывала, что должна подождать (перевода на эстонский.— прим. ред.) […] Кстати, многоязычие — это то, что в Эстонии очень поддерживают. Мы ценим то, что существуют культурные различия, и тот факт, что в мире есть тысячи красивых языков", — объяснила президент.
"Я давно знакома с русскоязычным меньшинством Эстонии. Я работала по крайней мере пару лет в коллективе, где большинство русскоязычные", — вспомнила Кальюлайд свою работу на Ируской электростанции, — "В общем, я знаю русских в Эстонии. И часто, говоря с иностранными журналистами, я слышу: ”У вас огромное русскоязычное меньшинство, это должно быть угрозой для вашей безопасности”. Я на такое обижаюсь".
На встрече президенты также обсуждали ситуацию в Грузии, а также то, что происходит на Украине. "Я и не ожидала, что мы придем к консенсусу по этому вопросу: при всем моем уважении, я осталась при своем мнении и мой собеседник также", — сказала Кальюлайд.
Какими же Кальюлайд видит идеальные отношения с Россией? "Честно говоря, какие-то кардинальные решения все равно должны принимать игроки куда более крупные, чем Эстония. Мы между тем продолжим рационально воспринимать происходящее, придерживаться наших ценностей и продолжать развивать наши двусторонние отношения вместе с Россией", — прокомментировала президент.