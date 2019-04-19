Керсти Кальюлайд: я часто слышу "русскоязычное меньшинство — угроза для вашей безопасности”. Я на такое обижаюсь

"Это была интересная и продолжительная встреча, которая прошла в уважительной атмосфере. Я очень ценю то, что президент Путин согласился провести эту встречу, хотя он знал, что мы будем обсуждать и сложные вопросы тоже. Но между соседями всегда сохраняются какие-то контакты и отношения, и мы нашли способ их обсудить и дать людям надежду на то, что прогресса достичь возможно. Конечно, Эстония — член ЕС и полностью поддерживает европейский механизм санкций, территориальную целостность Украины и Грузии", — сказала Кальюлайд газете.

По ее словам, президенты "обменялись парой фраз о возможности устроить встречу" в Париже во время празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны. "И очень хорошо, что она состоялась. […] Иногда все проще, чем люди привыкли думать", — добавила она.

Корреспондент издания также отметил, что Кальюлайд могла понимать Путина и без помощи переводчика, ведь она знает русский язык.