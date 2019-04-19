19.04.2019, 15:10

Керсти Кальюлайд: я часто слышу "русскоязычное меньшинство — угроза для вашей безопасности”. Я на такое обижаюсь

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве президент ЭР Керсти Кальюлайд дала интервью газете "Коммерсантъ", в котором она упомянула, что президенты затронули тему Украины, а также поговорила о русском языке и русскоязычном населении Эстонии.

"Это была интересная и продолжительная встреча, которая прошла в уважительной атмосфере. Я очень ценю то, что президент Путин согласился провести эту встречу, хотя он знал, что мы будем обсуждать и сложные вопросы тоже. Но между соседями всегда сохраняются какие-то контакты и отношения, и мы нашли способ их обсудить и дать людям надежду на то, что прогресса достичь возможно. Конечно, Эстония — член ЕС и полностью поддерживает европейский механизм санкций, территориальную целостность Украины и Грузии", — сказала Кальюлайд газете.

По ее словам, президенты "обменялись парой фраз о возможности устроить встречу" в Париже во время празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны. "И очень хорошо, что она состоялась. […] Иногда все проще, чем люди привыкли думать", — добавила она.

Корреспондент издания также отметил, что Кальюлайд могла понимать Путина и без помощи переводчика, ведь она знает русский язык.

"Я попросила, чтобы на переговорах присутствовал переводчик, так как не хотела здесь, в России, плохо говорить на языке Пушкина и Лермонтова. В ходе ряда дискуссий я забывала, что должна подождать (перевода на эстонский.— прим. ред.) […] Кстати, многоязычие — это то, что в Эстонии очень поддерживают. Мы ценим то, что существуют культурные различия, и тот факт, что в мире есть тысячи красивых языков", — объяснила президент.

"Я давно знакома с русскоязычным меньшинством Эстонии. Я работала по крайней мере пару лет в коллективе, где большинство русскоязычные", — вспомнила Кальюлайд свою работу на Ируской электростанции, — "В общем, я знаю русских в Эстонии. И часто, говоря с иностранными журналистами, я слышу: ”У вас огромное русскоязычное меньшинство, это должно быть угрозой для вашей безопасности”. Я на такое обижаюсь".

На встрече президенты также обсуждали ситуацию в Грузии, а также то, что происходит на Украине. "Я и не ожидала, что мы придем к консенсусу по этому вопросу: при всем моем уважении, я осталась при своем мнении и мой собеседник также", — сказала Кальюлайд.

Какими же Кальюлайд видит идеальные отношения с Россией? "Честно говоря, какие-то кардинальные решения все равно должны принимать игроки куда более крупные, чем Эстония. Мы между тем продолжим рационально воспринимать происходящее, придерживаться наших ценностей и продолжать развивать наши двусторонние отношения вместе с Россией", — прокомментировала президент.

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