Керсти Кальюлайд: я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики(58)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала большое интервью изданию Eesti Päevaleht.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала большое интервью изданию Eesti Päevaleht.
За время своего президентства Керсти Кальюлайд дважды утверждала правительство Юри Ратаса. В первый раз, когда Центристская партия пришла к власти спустя долгое время.
В беседе с президентом журналисты вспомнили, как она ранее сказала, что все создаваемые в Рийгикогу коалиции легитимны и хорошие.
”Я не знаю, могу ли сказать, что все они хорошие. Но, безусловно, все они легитимны и изъявляют волю народа”, — сказала Кальюлайд добавив, что именно народ и выбрал этот состав Рийгикогу, дав возможность для создания таких коалиций.
По словам президента, в прошлый раз был большой страх, что новая коалиция может отказаться от европейской и натовской политики. Причиной было то, что у одной из партии, которая создавала правительство, был договор с "Единой Россией". Также в течение десяти лет они не участвовали в международной дипломатии в качестве правительственной партии.
”Центристская партия сразу заверила, что они сохранят внешнеполитический курс Эстонии неизменным и что они незамедлительно предпримут шаги, которые позволят нам в это поверить”, — вспоминает президент.
Можете ли вы сказать то же самое и о новом правительстве сейчас, поинтересовались журналисты.
”Нет, нет. Я бы солгала. Я не верю, что это правительство не опасно для нашего внешнеполитического курса и наших союзнических отношений”, — ответила президент.
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