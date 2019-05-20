Керсти Кальюлайд: я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики

За время своего президентства Керсти Кальюлайд дважды утверждала правительство Юри Ратаса. В первый раз, когда Центристская партия пришла к власти спустя долгое время.

В беседе с президентом журналисты вспомнили, как она ранее сказала, что все создаваемые в Рийгикогу коалиции легитимны и хорошие.

”Я не знаю, могу ли сказать, что все они хорошие. Но, безусловно, все они легитимны и изъявляют волю народа”, — сказала Кальюлайд добавив, что именно народ и выбрал этот состав Рийгикогу, дав возможность для создания таких коалиций.

По словам президента, в прошлый раз был большой страх, что новая коалиция может отказаться от европейской и натовской политики. Причиной было то, что у одной из партии, которая создавала правительство, был договор с "Единой Россией". Также в течение десяти лет они не участвовали в международной дипломатии в качестве правительственной партии.

”Центристская партия сразу заверила, что они сохранят внешнеполитический курс Эстонии неизменным и что они незамедлительно предпримут шаги, которые позволят нам в это поверить”, — вспоминает президент.

Можете ли вы сказать то же самое и о новом правительстве сейчас, поинтересовались журналисты.

”Нет, нет. Я бы солгала. Я не верю, что это правительство не опасно для нашего внешнеполитического курса и наших союзнических отношений”, — ответила президент.