Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг: первой "на ковер" выйдет EKRE

В 9 часов состоится встреча с руководством фракции EKRE, в 09:45 — с руководством фракции Центристской партии, в 10:30 — с руководством фракции Isamaa, в 11:15 — с руководством фракции СДПЭ и в 12 часов — с руководством фракции Партии реформ.

Ранее Кальюлайд предложила создать правительство Кае Каллас, которая приняла предложение и выступит перед Рийгикогу в понедельник.

При этом ясно, что в сторону коалиции движутся центристы, отечественники и EKRE, которые на этой недели подписали и коалиционный договор.