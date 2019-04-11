11.04.2019, 15:35

Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг: первой "на ковер" выйдет EKRE

 (47)
rus.delfi.ee
EST 11
Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг: первой "на ковер" выйдет EKRE
Foto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд вызвала завтра руководителей парламентских фракций в Кадриорг для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.

В 9 часов состоится встреча с руководством фракции EKRE, в 09:45 — с руководством фракции Центристской партии, в 10:30 — с руководством фракции Isamaa, в 11:15 — с руководством фракции СДПЭ и в 12 часов — с руководством фракции Партии реформ.

Ранее Кальюлайд предложила создать правительство Кае Каллас, которая приняла предложение и выступит перед Рийгикогу в понедельник.

При этом ясно, что в сторону коалиции движутся центристы, отечественники и EKRE, которые на этой недели подписали и коалиционный договор.

Читайте также: