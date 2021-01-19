Керсти Кальюлайд вышла во второй тур выборов генсека ОЭСР

Второй тур состоится 21-22 января. По словам представителя МИДа, исполнительного директора ОЭСР выберут в ходе трех-четырех раундов консультаций, результаты должны быть объявлены не позднее марта.

Полномочия генерального секретаря ОЭСР Анхеля Гурриа истекают в мае 2021 года. Бывший мексиканский дипломат и экономист занимает эту должность с 2006 года.

Помимо президента Эстонии Керсти Кальюлайд на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития баллотируются: советник президента США Дональда Трампа Кристофер Лидделл, бывший министр финансов Австралии Матиас Корманн, бывшие еврокомиссары Сесилия Мальмстрём и Анна Диамантопулу, бывший глава Центробанка Швейцарии Филипп Хильдебранд, заместитель генерального секретаря ОЭСР Вестергаард Кнудсен из Дании и бывший министр финансов Канады Уильям Морно. Во второй тур не прошли бывший министр промышленности Чехии Владимир Длоуги и министр окружающей среды Польши Михал Куртыка.

Организаация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В организацию входят 37 государств, в том числе большинство государств — членов ЕС