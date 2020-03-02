Керсти Кальюлайд встретится в США с Иванкой Трамп

В прошлый раз Кальюлайд встречалась с Иванкой Трамп в феврале 2019 года. Встреча происходила в Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда Трамп отметила, что под руководством Кальюлайд Эстония сделала технологическое образование государственным приоритетом и что Эстония известна своим э-правительством. Кальюлайд в свою очередь написала в Тwitter, что на встрече, помимо э-правительства, обсуждались пути улучшения возможностей для женщин, обучение девочек ИТ, инициатива ООН ”Каждая женщина, каждый ребенок” и инициатива WGDP по улучшению положения женщин.

В Вашингтоне Кальюлайд будет находиться до 4 марта.

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