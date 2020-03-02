Керсти Кальюлайд встретится в США с Иванкой Трамп
На этой неделе президент Керсти Кальюлайд находится с рабочим визитом в США, где помимо прочего встретится с дочерью президента Иванкой Трамп и ее супругом Джаредом Кушнером.
На этой неделе президент Керсти Кальюлайд находится с рабочим визитом в США, где помимо прочего встретится с дочерью президента Иванкой Трамп и ее супругом Джаредом Кушнером.
В прошлый раз Кальюлайд встречалась с Иванкой Трамп в феврале 2019 года. Встреча происходила в Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Тогда Трамп отметила, что под руководством Кальюлайд Эстония сделала технологическое образование государственным приоритетом и что Эстония известна своим э-правительством. Кальюлайд в свою очередь написала в Тwitter, что на встрече, помимо э-правительства, обсуждались пути улучшения возможностей для женщин, обучение девочек ИТ, инициатива ООН ”Каждая женщина, каждый ребенок” и инициатива WGDP по улучшению положения женщин.
В Вашингтоне Кальюлайд будет находиться до 4 марта.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Изъяли деньги, десятки автомобилей и квартир: Лукашенко об афере
«Думаю, его скоро уберут». С кем и почему воюет Губерниев
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь