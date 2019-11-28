28.11.2019, 09:01
Керсти Кальюлайд встречается сегодня с Папой Римским
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сегодня в Ватикане с официальным визитом, в ходе которого встретится с Папой Римским Франциском.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сегодня в Ватикане с официальным визитом, в ходе которого встретится с Папой Римским Франциском.
Глава римской католической церкви Франциск I передал Кальюлайд приглашение прошлой осенью, когда посетил Эстонию.
После Ватикана Кальюлайд направится с визитом в Италию. В Эстонию президент вернется в субботу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки