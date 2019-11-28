28.11.2019, 09:01

Керсти Кальюлайд встречается сегодня с Папой Римским


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Paavst Franciscus saabus Tallinnasse 25.09.2018
Paavst Franciscus septembris 2018 Tallinnas koos president Kersti Kaljulaidiga.Foto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сегодня в Ватикане с официальным визитом, в ходе которого встретится с Папой Римским Франциском.

Глава римской католической церкви Франциск I передал Кальюлайд приглашение прошлой осенью, когда посетил Эстонию.

После Ватикана Кальюлайд направится с визитом в Италию. В Эстонию президент вернется в субботу.

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