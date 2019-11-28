Керсти Кальюлайд встречается сегодня с Папой Римским

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится сегодня в Ватикане с официальным визитом, в ходе которого встретится с Папой Римским Франциском.
Глава римской католической церкви Франциск I передал Кальюлайд приглашение прошлой осенью, когда посетил Эстонию.
После Ватикана Кальюлайд направится с визитом в Италию. В Эстонию президент вернется в субботу.
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