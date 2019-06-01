Керсти Кальюлайд: все наши усилия по защите детей могут быть легко сведены на нет

"Все наши усилия по защите детей могут быть легко сведены на нет, если мы не сможем обеспечить им и нашим внукам мир, в котором они смогут воплощать в жизнь свои мечты, а не заниматься последствиями наших ошибок", — цитирует rus.err.ee торжественную речь Керсти Кальюлайд.

Она напомнила, что в последнее время все большую популярность набирают климатические марши, во время которых десятки тысяч детей выходят на улицы, чтобы высказать свое мнение. Президент добавила, что некоторым группам общества невыносимо слушать неудобную правду, им проще отрицать ее, чем нести за нее ответственность.