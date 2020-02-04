Керсти Кальюлайд vs Хенн Пыллуаас. Должна ли Эстония потребовать Печоры обратно?

НЕТ. Президент Керсти Кальюлайд

”Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому Союзу. Нас оккупировали. И мы восстановили свою независимость на основании правопреемства. В то же время мы должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе. Обратная риторика только создает ненужную путаницу. […] Внешнюю политику нельзя выстраивать на ностальгии и эмоциях, она должна быть сбалансированной и рациональной. Как это было во время Освободительной войны. Понимая важность и военных, и дипломатических целей политики безопасности. Устанавливая для всех общие и однозначно понятные цели. Придерживаясь их. Тогда в будущем мы будем выходить победителями, как и 100 лет назад.”

ДА. Хенн Пыллуаас, спикер Рийкгиогу

"Договором об основах межгосударственных отношений, заключенным 12 января 1991 году между РСФСР и Эстонией, были признаны все юридический факты, подтверждающие преемственность Эстонии, в том числе Тартуский мирный договор. […] Я никак не могу смириться с тем, что некоторые круги хотят добровольно и бесплатно отдать принадлежащие нам территории вместе с природными богатствами. Эстонии не нужен новый пограничный договор, аннулирующий Тартуский мирный договор. Мы должны действовать так же прямо, как сто лет назад действовали Учредительное Собрание и наши участники переговоров. Мы ждали восстановления независимости пол столетия, можем подождать и еще".