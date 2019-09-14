Керсти Кальюлайд: война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять

”Мы очень ценим вашу активную и твердую позицию — как личную, так и государственную — по поддержке нашего суверенитета, по осуждению российской агрессии против Украины и категорическому неприятию действий Российской Федерации в Крыму и на Донбассе”, — сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Эстонской Республики.

Владимир Зеленский отметил, что визит Керсти Кальюлайд в Киев — это очередное проявление ее мощной поддержки Украины, сообщается на сайте президента Украины.

”Отдельно отмечу принятое Эстонией решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдают на временно оккупированных территориях украинского Донбасса”, — подчеркнул Президент Украины.

Также он поблагодарил Эстонию за помощь в разных сферах, в особенности за лечение и реабилитацию украинских военных.

В свою очередь Керсти Кальюлайд подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма — это вещи, которые невозможно принять. ”И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне”, — отметила она.

В то же время Президент Эстонской Республики подчеркнула, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное освобождение удерживаемых лиц может быть ”заметным шагом на этом пути”.

”Но это не может произойти ценой суверенитета Украины”, — резюмировала Президент Эстонии.