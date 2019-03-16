Керсти Кальюлайд в составе женского хора споет на Певческом празднике

"Первая репетиция нашего хора прошла успешно, поэтому, если все пойдет по плану, то действительно буду выступать вместе с хором. Очень этому рада", — сказала Кальюлайд в передаче Klassikaraadio "Laulupeo nähtamatud lood" ("Незаметные истории Певческого праздника").

Кальюлайд поет в женском хоре студенческой корпорации Filiae Patriae, любимая песня президента — композиция Лембита Веэво "Suvine tuul" ("Летний ветер").

Кальюлайд вспомнила о Певческом празднике 1987 года, когда ей как певице пришлось в обязательном порядке выучить и песню "Молодая гвардия".

Кальюлайд называет праздник песни "позитивным национализмом": "Разумеется, праздник песни — это не какое-то космополитическое мероприятие. Праздник песни — это то место, где мы, эстонцы, подтверждаем, что являемся единым целым", — отметила президент.

В праздниках танца Кальюлайд никогда не участвовала.