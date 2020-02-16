Керсти Кальюлайд в Мюнхене: Россия стала региональным риском. Главное внимание - Китаю

"Нет, здесь не занимаются только Россией. С каждым годом все больше внимания уделяется Китаю. Мы в Европе стали все лучше понимать, что в мире появился новый глобальный игрок, чьих планов мы не знаем и кому не можем полностью доверять. Это Китай", - сказала Керсти Кальюлайд в интервью ERR.

"Россия в каком-то смысле стала региональным риском, которым европейцы должны сами заниматься. И в этом плане прав президент Франции Эмманюэль Макрон, который сказал, что Европа должна быть сама способна говорить с Россией с позиции сильной стороны. Да, говорить стоит, но это нужно делать, имея сильную позицию", - добавила Кальюлайд.

Президент Эстонии признала, что понимание того, как быстро возможно нормализовать отношения с Россией, у мировых лидеров разное, но в любом случае стоит исходить из пяти принципов построения отношений с Россией, о которых страны Европейского союза договорились в начале украинского кризиса, пишет rus.err.

Президент Кальюлайд в субботу и восресенье участвует в проходящей в Мюнхене ежегодной конференции по внешней политике и политике безопасности, на которой запланировано ее выступление в ряде дискуссий.