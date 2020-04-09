Керсти Кальюлайд: в будущем кризисные учения надо проводить ежегодно

"Что касается готовности системы здравоохранения к кризису, то, разумеется, мы теперь решим эту ситуацию. Точно так же, как мы начали искать решение, как получить на автозаправке топливо, когда нет электричества. Но широкая программа защиты государства намного многограннее. На самом деле, нужно ли нам ждать в каждой сфере кризиса, чтобы убедиться в том, что мы не были готовы?", — сказала Кальюлайд в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

По ее словам, такие чрезвычайные ситуации, как загрязнения химикатами, вполне реалистичны, и к ним нужно быть готовым.

"Не хочу никого пугать, но чем лучше мы подготовимся, тем меньше нам нужно будет героев в этих кризисах и тем больше люди смогут просто делать свою работу, которой они уже раньше научились, о которой уже раньше думали. Чем более знакомой для нас будет такая ситуация, чем больше мы думали о таком кризисе, пытались его решить, тем лучше", — добавила она.

По оценке президента, в Эстонии необходимо ежегодно проводить кризисные учения.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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