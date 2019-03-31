Керсти Кальюлайд созвала первое заседание нового состава Рийгикогу на 4 апреля

Избирком объявил результаты выборов 28 марта, результаты вступили в силу на следующий день после публикации в Riigi Teataja, то есть в субботу, передает rus.err.ee.

Согласно Конституции, первое заседание нового созыва Рийгикогу созывается президентом Эстонии в течение 10 дней после объявления результатов выборов: на этом заседании прежнее правительство подает в отставку, после чего президент в течение 14 дней назначает кандидата в премьер-министры с задачей сформировать новое правительство, также на первом заседании избирается новое правление парламента.

Кандидат в премьер-министры в течение 14 дней после назначения делает в Рийгикогу доклад об основах формирования будущего правительства, после которого парламент на открытом голосовании принимает решение о предоставлении кандидату в премьер-министры полномочий для формирования правительства.

Получив полномочия от Рийгикогу, кандидат в премьер-министры в течение семи дней представляет состав правительства президенту, который в течение трех дней утверждает членов правительства в должности.