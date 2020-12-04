Керсти Кальюлайд снова сдала тест на коронавирус и находится в самоизоляции

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила в соцсетях, что во вторник по работе контактировала с человеком, у которого позже диагностировали коронавирус.
Теперь Кальюлайд считается контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, поэтому она отменила все физические встречи на следующей неделе.
Кальюлайд уже сдала тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Она говорит, что чувствует себя хорошо.
Президент уже не первый раз сдает тест на коронавирус. Первый раз она сдавала его еще весной а марте, а последний раз — в начале ноября. Оба раза результат теста был отрицательный.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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