Керсти Кальюлайд снова сдала тест на коронавирус и находится в самоизоляции

Теперь Кальюлайд считается контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции, поэтому она отменила все физические встречи на следующей неделе.

Кальюлайд уже сдала тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Она говорит, что чувствует себя хорошо.

Президент уже не первый раз сдает тест на коронавирус. Первый раз она сдавала его еще весной а марте, а последний раз — в начале ноября. Оба раза результат теста был отрицательный.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!