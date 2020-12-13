Керсти Кальюлайд сдала негативный анализ на коронавирус

В начале декабря президент Керсти Кальюлайд контактировала с коронапозитивным человеком.
На выходных Кальюлайд сдала второй тест на коронавирус. Дважды он оказался негативным. На изоляции она находилась с 4 декабря, когда впервые узнала о контакте с зараженным. Как сказал ее советник Таави Линнамяэ, так как президент долго находилась на самоизоляции, сегодня она посетит праздник в Йыгева.
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