Керсти Кальюлайд сдала негативный анализ на коронавирус

На выходных Кальюлайд сдала второй тест на коронавирус. Дважды он оказался негативным. На изоляции она находилась с 4 декабря, когда впервые узнала о контакте с зараженным. Как сказал ее советник Таави Линнамяэ, так как президент долго находилась на самоизоляции, сегодня она посетит праздник в Йыгева.

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