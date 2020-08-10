Керсти Кальюлайд: с беспокойством слежу, как власти Беларуси грубой силой подавляют мирные демонстрации

"C беспокойством слежу, как власти Беларуси грубой силой подавляют мирные демонстрации, ограничивают свободу собраний, оказывают давление на гражданское общество и нарушают элементарные права человека. Мне искренне жаль, что Беларусь как восточный партнер Евросоюза выбрала путь, который отдаляет, а не приближает к Европе", - написала Кальюлайд в социальных сетях.

"Надеюсь, что власти Беларуси, думая о будущем страны, всё-таки примут решение пойти по пути диалога со своими жителями и общественными группами", - добавила она.

В воскресенье в Беларуси прошли выборы президента, которые, как и ожидалось, выиграл Александр Лукашенко. Ряд политических движений, не считая выборы демократическими и прозрачными, вывел своих сторонников с протестами на улицы.