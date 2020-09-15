Керсти Кальюлайд: Россия опасна из-за понимания, что ее время подходит к концу

"Окно возможностей России закрывается. Сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев, которым им рекомендуют заниматься самостоятельно", — сказала Кальюлайд в понедельник в интервью ERR.

"В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять наших западным союзникам. Это причина, по которой Россия именно сейчас опасна — благодаря тому, что она сама видит, как ее окно возможностей закрывается", — добавила президент.

"Россия ищет умные со своей точки зрения способы нарушить наше единство, основанное на наших общих ценностях, [пытается] переманить кого-то на свою сторону хотя бы экономическими соображениями, чтобы усилить трещины в наших рядах. Все это стоит недорого. Вмешательство в выборы требует определенных средств, но в принципе существенно дешевле, чем физическое вмешательство, — сказала Кальюлайд. — Все это Россия делает, зная, что ее окно возможностей закрывается, и теперь вопрос как раз в том, на что будут готовы пойти, чтобы использовать эту возможность, пока она окончательно не пропала. Но, возможно, она уже окончательно пропала".

По оценке Кальюлайд, представление о том, что Россия хочет расширить империю, является "устаревшим мышлением".

"Это устаревшее мышление по одной простой причине: развитие и содержание любой империи — это расходы. И если ты сам очень слаб с экономической точки зрения, находишься в исключительно плохом положении с точки зрения демографии, то [ты] на самом деле не имеешь возможности взять на себя такие расходы", — сказала Кальюлайд, приведя в пример развитие событий в Украине.