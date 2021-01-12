Керсти Кальюлайд: референдумом о браке пытаются использовать разногласия в обществе

Кальюлайд сказала журналисту, что считает достойным сожаления, что Эстония в этом вопросе двигается в сторону референдума.
"По опросам большая часть эстонцев не хотят проведения этого голосования", — подчеркнула глава эстонского государства.
Таким образом, по словам Кальюлайд, граждан пытаются расколоть, вынуждая их принимать решение пусть то будет вопрос о правах сексуальных меньшинств или правах женщин.
"Здесь пытаются использовать общественные разногласия, не предлагая истинного решения", — сказала Кальюлайд.
Президент призналась, что она раньше не хотела обнародовать свое мнение об однополых союзах.
"Но есть меня вынуждают выбирать в вопросе: равны ли люди между собой или нет, в этом случае я отвечу, что да. Если эстонцев заставят выбирать, я полностью уверена, что доброта и открытость победят", — считает глава ЭР.
Напомним, что второе и третье чтение законопроекта о проведении референдума намечено на 13 января.
Вопрос референдума звучит так: ”Брак в Эстонии должен оставаться союзом мужчины и женщины?”
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