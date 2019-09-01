Керсти Кальюлайд: ребенок должен ложиться спать без страха перед учебным днем

"Приносить детям радость должны не только знания, но и сама школа. Каждый ребенок должен по утрам идти в школу с радостью. Каждый ребенок должен ложиться спать без страха перед завтрашним учебным днем.

Это станет возможно только если все мы — ученики, учителя, родители, просто друзья и прохожие — будем внимательны и неравнодушны. Если кого-то обижают, никто не должен отворачиваться — неважно, произошло ли это в школе, на автобусной остановке после тренировки или вечером в интернете", — сказала глава государства, пожелав всем успешного учебного года, полного дружелюбия и заботы друг о друге.