Керсти Кальюлайд: ребенок должен ложиться спать без страха перед учебным днем
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратились вечером в воскресенье на телеканале ETV+ к народу Эстонии с приветствием по случаю начала учебного года, передает rus.err.ee.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратились вечером в воскресенье на телеканале ETV+ к народу Эстонии с приветствием по случаю начала учебного года, передает rus.err.ee.
"Приносить детям радость должны не только знания, но и сама школа. Каждый ребенок должен по утрам идти в школу с радостью. Каждый ребенок должен ложиться спать без страха перед завтрашним учебным днем.
Это станет возможно только если все мы — ученики, учителя, родители, просто друзья и прохожие — будем внимательны и неравнодушны. Если кого-то обижают, никто не должен отворачиваться — неважно, произошло ли это в школе, на автобусной остановке после тренировки или вечером в интернете", — сказала глава государства, пожелав всем успешного учебного года, полного дружелюбия и заботы друг о друге.
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