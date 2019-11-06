Керсти Кальюлайд разочарована, что коалиция не перевела все образование на эстонский язык(3)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд была удивлена, что нынешнее правительство ее страны не перевело систему образования на госязык полностью, пишет lsm.lv.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд была удивлена, что нынешнее правительство ее страны не перевело систему образования на госязык полностью, пишет lsm.lv.
Ранее министр внутренних дел заявил, что Эстония не примет беженцев, поскольку уже ”хватает проблем с украинцами”. Он считает это культурной и демографической проблемой, поскольку они, как правило, интегрируются в русскоязычное сообщество. На просьбу Латвийского телевидения прокомментировать эту ситуацию Кальюлайд ответила.
”На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет”, — считает Кальюлайд.
Она также считает нормальным обеспокоенность Эстонии по поводу языка: "Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка".
"Будут ли люди изучать этот язык, даже если они здесь живут? Если обучение в школах ведется только на вашем языке, который является единственным официальным в государстве, и это как ваша, так и наша страна, то такие опасения не возникнут. […] Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском. Если мы сможем уважать права всех людей, которые законно перебрались в Эстонию, это также уменьшит нашу обеспокоенность тем, что произойдет с эстонским языком и культурой", — сказала президент.
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