Керсти Кальюлайд разочарована, что коалиция не перевела все образование на эстонский язык

Ранее министр внутренних дел заявил, что Эстония не примет беженцев, поскольку уже ”хватает проблем с украинцами”. Он считает это культурной и демографической проблемой, поскольку они, как правило, интегрируются в русскоязычное сообщество. На просьбу Латвийского телевидения прокомментировать эту ситуацию Кальюлайд ответила.

”На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет”, — считает Кальюлайд.

Она также считает нормальным обеспокоенность Эстонии по поводу языка: "Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка".

"Будут ли люди изучать этот язык, даже если они здесь живут? Если обучение в школах ведется только на вашем языке, который является единственным официальным в государстве, и это как ваша, так и наша страна, то такие опасения не возникнут. […] Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском. Если мы сможем уважать права всех людей, которые законно перебрались в Эстонию, это также уменьшит нашу обеспокоенность тем, что произойдет с эстонским языком и культурой", — сказала президент.