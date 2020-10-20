Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила закон о пенсионной реформе.
Часом ранее Государственный суд огласил свое решение о соответствии одобренной парламентом пенсионной реформы Конституции Эстонской Республики, оставив ходатайство президента без удовлетворения.
Председатель Государственного суда Виллу Кыве выразил президенту признательность за то, что она довела споры до суда, поскольку при проведении реформы, которая касается множества людей, необходимо проверить, что все ли верно с точки зрения Конституции.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Это обязательно: готовим авто к заморозкам правильно
Ждал помощи три дня: россиянин выжил после нападения медведя
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили