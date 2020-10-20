Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила закон о пенсионной реформе.
Часом ранее Государственный суд огласил свое решение о соответствии одобренной парламентом пенсионной реформы Конституции Эстонской Республики, оставив ходатайство президента без удовлетворения.
Председатель Государственного суда Виллу Кыве выразил президенту признательность за то, что она довела споры до суда, поскольку при проведении реформы, которая касается множества людей, необходимо проверить, что все ли верно с точки зрения Конституции.
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