03.03.2021, 19:07

Керсти Кальюлайд: пропаганда вакцины "Спутник V" – это коммуникационная ловушка

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Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Ilmar Saabas

Президент Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония относится к произведенной в России вакцине от коронавируса "Спутник V" аполитично и готова взять ее на вооружение, если она получит одобрение Европейского союза, однако, по словам Кальюлайд, нынешняя масштабная пропаганда российской вакцины является коммуникационной ловушкой, пишет rus.err.ee.

"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или [произведенной в Китае вакцине] Sinovac зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", — сказала Керсти Кальюлайд на пресс-конференции в Вильнюсе, где она находится с рабочим визитом.

Кальюлайд отметила, что обсуждение использования "Спутника" и других вакцин из третьих стран выводит на первый план существующие в Европе коммуникационные проблемы.

"В марте AstraZeneca поставляет в Европу примерно 900 000 доз вакцины, что в два раза меньше, чем было обещано раньше, и мы очень разочарованы. Но эта поставка такая же, сколько за весь этот период было произведено вакцины "Спутник" - сейчас этой вакцины в Европу продано больше, чем произведено. Мы не знаем, как эти поставки реализуются, но обсуждать сейчас то, что где-то есть какое-то решение, которое мы не используем, - это неправильный путь, такого решения в действительности нет,"— говорит президент Эстонии.

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