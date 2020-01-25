Керсти Кальюлайд призвала Эстонию гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем (Фабианом Готлибом) Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа. Глава государства сделала данное заявление во время своего визита в Антарктиду, видеозапись опубликована на ее странице в Facebook.
”Адмирал Беллинсгаузен, хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле, наш человек”, — сказала Кальюлайд.
Посещение Антарктиды президентом Эстонии приурочено к 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
В 1819—1821 годах Беллинсгаузен был начальником кругосветной антарктической экспедиции, отправленной в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов ”Восток” и ”Мирный”, последним командовал Михаил Лазарев. Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершённых.
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