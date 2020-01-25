Керсти Кальюлайд призвала Эстонию гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

”Адмирал Беллинсгаузен, хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле, наш человек”, — сказала Кальюлайд.

Посещение Антарктиды президентом Эстонии приурочено к 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В 1819—1821 годах Беллинсгаузен был начальником кругосветной антарктической экспедиции, отправленной в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов ”Восток” и ”Мирный”, последним командовал Михаил Лазарев. Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершённых.