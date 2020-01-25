25.01.2020, 18:11

Керсти Кальюлайд призвала Эстонию гордиться адмиралом Беллинсгаузеном

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем (Фабианом Готлибом) Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа. Глава государства сделала данное заявление во время своего визита в Антарктиду, видеозапись опубликована на ее странице в Facebook.

”Адмирал Беллинсгаузен, хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле, наш человек”, — сказала Кальюлайд.

Посещение Антарктиды президентом Эстонии приурочено к 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В 1819—1821 годах Беллинсгаузен был начальником кругосветной антарктической экспедиции, отправленной в южнополярные моря. Она состояла из шлюпов ”Восток” и ”Мирный”, последним командовал Михаил Лазарев. Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершённых.

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