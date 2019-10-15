15.10.2019, 18:57

Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина в Эстонию. Это хорошо? Опрос RusDelfi

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила своего российского коллегу Владимира Путина в Тарту.

К политике, которую проводит Кремль в последние пять с лишним лет, отношение в Евросоюзе неоднозначное: Крым, Восток Украины, отравление Скрипалей, весьма жесткие меры в борьбе с оппозицией, список причин такого отношения можно продолжить. Тем не менее обладатели российских паспортов, живущие в Эстонии, на выборах президента своей страны голосуют за Путина практически единогласно. Более того, их в Эстонии около 80 000 (и это только совершеннолетние), то есть весьма существенный процент от населения страны.

И теперь Керсти Кальюлайд пришлашает Путина в Тарту. Согласны ли вы с решением госпожи президента? Принимайте участие в нашем опросе.

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