Керсти Кальюлайд пригласила Путина в Эстонию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в начале выступления отметила, что встреча глав двух государств была необходимой. ”Мы пришли к тому, что Эстония обычная европейская страна, которая ведет диалог со всеми своими соседями”, — отметила президент.

По ее ловам, это была очень хорошая встреча, на которой основательно обсуждались тяжелые темы, при этом ”стороны постоянно выражали друг другу респект, несмотря на разные позиции”.

Стороны договорились, что продолжат переговоры на всех уровнях. Керсти Кальюлайд пригласила Путина посетить конгресс финно-угорских народов, который состоится в 2020 году в Тарту.

Кальюлайд и Путин обсуждали отношения областей, в которых сходятся интересы двух стран. Также стороны затронули темы про Украину и Грузию. Были обговорены возможные сценарии для разрешения конфликтов. При этом Кальюлайд каждый раз подчеркивала позицию ЕС, которую поддерживает и Эстония.

Стороны остались на своем по санкционной позиции и пришли к выводу, что в этих рамках пока и надо оставаться. Но существуют и другие области, в которы можно развивать сотрудничество.