Керсти Кальюлайд при фотографировании не соблюла меры безопасности

На настоящий момент в местах общественного питания действует правило 6+2, которое на фото не нарушается. Но в то же время люди не носят маски.

”Во время визитов президента в другие уезды и на других рабочих встречах в Кадриорге и где бы то ни было президентская канцелярия тщательно следует всем рекомендациям по снижению рисков”, — комментирует советник президентской канцелярии по связям с общественностью Таави Линнамяэ”.

”В Пылтсамаа, действительно, случилось так, что после окончания обеда работники заведения собрались вместе и на выходе попросили с ними сфотографироваться. Отказать в подобного рода просьбах трудно, но, конечно, правильнее было бы в такой ситуации быстро надеть маску. В дальнейшем мы постараемся не допустить такого”, — сказал Линнамяэ.

К настоящему моменту фотография со страницы заведения удалена. Линнамяэ сказал, что канцелярия к этому не имеет никакого отношения.

Вирусолог Ирья Лутсар, комментируя ситуацию, отметила, что в данном случае кажется, что опасности заражения не было. ”Близким контактом считается, если люди провели на расстоянии менее 2 метров больше 15 минут, — сказала она Delfi. — Если это не была основательная фотосессия, а очень короткий промежуток времени, то заразиться не было никакой возможности”.

Лутсар добавила, что небольшие промахи случаются у всех нас, в том числе у президента, которая обычно очень тщательно придерживается всех мер и носит маску.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!