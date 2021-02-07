Керсти Кальюлайд при фотографировании нарушила противовирусные правила

В социальных сетях была опубликована фотография, на которой изображена президент Керсти Кальюлайд и работники одного из заведений общепита в Пылтсамаа. Все бы ничего, но люди на снимке не носят маски и стоят слишком близко друг к другу. Канцелярия президента признала, что Кальюлайд следовало надеть маску, и пообещала, что впредь таких ситуаций не повторится.
На настоящий момент в местах общественного питания действует правило 6+2, которое на фото очевидно нарушено. Это же касается масок.
”Во время визитов президента в другие уезды и на других рабочих встречах в Кадриорге и где бы то ни было президентская канцелярия тщательно следует всем рекомендациям по снижению рисков”, — комментирует советник президентской канцелярии по связям с общественностью Таави Линнамяэ”.
”В Пылтсамаа, действительно, случилось так, что после окончания обеда работники заведения собрались вместе и на выходе попросили с ними сфотографироваться. Отказать в подобного рода просьбах трудно, но, конечно, правильнее было бы в такой ситуации быстро надеть маску. В дальнейшем мы постараемся не допустить такого”, — сказал Линнамяэ.
К настоящему моменту фотография со страницы заведения удалена. Линнамяэ сказал, что канцелярия к этому не имеет никакого отношения.
Вирусолог Ирья Лутсар, комментируя ситуацию, отметила, что в данном случае кажется, что опасности заражения не было. ”Близким контактом считается, если люди провели на расстоянии менее 2 метров больше 15 минут, — сказала она Delfi. — Если это не была основательная фотосессия, а очень короткий промежуток времени, то заразиться не было никакой возможности”.
Лутсар добавила, что небольшие промахи случаются у всех нас, в том числе у президента, которая обычно очень тщательно придерживается всех мер и носит маску.
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