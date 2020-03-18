Керсти Кальюлайд пожертвует прибавку к зарплате на борьбу с коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд написала в социальных сетях, что будет ежемесячно делать со своей зарплаты пожертвования почти в 400 евро на борьбу с кризисом.
"Кризис будет с каждым днем всё больше влиять на нашу жизнь. Ситуация будет развиваться в нескольких направлениях: сфера обслуживания станут предоставлять дополнительные жизненно важные возможности, а люди — больше поддерживать друг друга, но уже через различные средства связи. Всё больше станет проясняться и масштаб влияния кризиса на нашу экономику и доходы людей",— отметила президент.
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