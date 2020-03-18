Керсти Кальюлайд пожертвует прибавку к зарплате на борьбу с коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд написала в социальных сетях, что будет ежемесячно делать со своей зарплаты пожертвования почти в 400 евро на борьбу с кризисом.
"Кризис будет с каждым днем всё больше влиять на нашу жизнь. Ситуация будет развиваться в нескольких направлениях: сфера обслуживания станут предоставлять дополнительные жизненно важные возможности, а люди — больше поддерживать друг друга, но уже через различные средства связи. Всё больше станет проясняться и масштаб влияния кризиса на нашу экономику и доходы людей",— отметила президент.
"На прошлой неделе прошли новости о зарплатах высших государственных чиновников, в том числе и моей. Свою зарплату президент обсуждать не может, ее вводит законом Рийгикогу. По этому закону, брутто-зарплата президента с 1 апреля увеличится на 395 евро"
Кальюлайд подчеркнула, что в кризис важен вклад каждого человека. "В ситуации, когда государство и все люди прилагают усилия, чтобы совместно по возможности безболезненно преодолеть крисис, я хочу пожертвовать в последующие месяцы прибавку к зарплате на те начинания, которые непосредственно касаются снижения воздействия кризиса. Первым будет организация SA Kadunud, которая по просьбе волостных властей Сааремаа занимается определением островных добровольческих ресурсов, чтобы в условиях углубляющегося кризиса узнать, кто и в какой мере может прийти на помощь, кто может сдать свой автомобиль или дачу, а также другим образом подставить плечо".
Глава государства сказала, что пожертвования - сугубо личное дело, которое основывается на возможностях человека и внутреннем компасе. "Цель моего шага - не оказать влияние на кого-то другого. Я уже десятки лет жертвую значительную часть своего дохода на ряд инициатив в важных для меня областях, и обещаю им, что когда кризис станет утихать, вернусь к их поддержке".
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