Керсти Кальюлайд пожертвует прибавку к зарплате на борьбу с коронавирусом

"Кризис будет с каждым днем всё больше влиять на нашу жизнь. Ситуация будет развиваться в нескольких направлениях: сфера обслуживания станут предоставлять дополнительные жизненно важные возможности, а люди — больше поддерживать друг друга, но уже через различные средства связи. Всё больше станет проясняться и масштаб влияния кризиса на нашу экономику и доходы людей",— отметила президент.

"На прошлой неделе прошли новости о зарплатах высших государственных чиновников, в том числе и моей. Свою зарплату президент обсуждать не может, ее вводит законом Рийгикогу. По этому закону, брутто-зарплата президента с 1 апреля увеличится на 395 евро"

Кальюлайд подчеркнула, что в кризис важен вклад каждого человека. "В ситуации, когда государство и все люди прилагают усилия, чтобы совместно по возможности безболезненно преодолеть крисис, я хочу пожертвовать в последующие месяцы прибавку к зарплате на те начинания, которые непосредственно касаются снижения воздействия кризиса. Первым будет организация SA Kadunud, которая по просьбе волостных властей Сааремаа занимается определением островных добровольческих ресурсов, чтобы в условиях углубляющегося кризиса узнать, кто и в какой мере может прийти на помощь, кто может сдать свой автомобиль или дачу, а также другим образом подставить плечо".