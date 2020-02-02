Керсти Кальюлайд пока не получала приглашения на 9 мая в Москву

В преддверии годовщины Тартуского мира партия Isamaa сообщила, что по их оценке президент Эстонии не должна участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве. Однако выясняется, что официального приглашения у Керсти Кальюлайд еще нет.
В этом году со Дня Победы исполнится 75 лет и торжества будут масштабные. Другой вопрос, примет ли вообще глава государства Керсти Кальюлайд в них участие или нет. Советник президента Таави Линнамяэ подтвердил Delfi, что на данный момент приглашения еще нет. Если оно поступит, тогда успеют обсудить, примет Кальюлайд участие или нет.
Напомним, 1 февраля, накануне 100-летия Тартуского мирного договора, в Белом зале Музея Тартуского университета состоялось торжественное собрание членов партии Isamaa, где было принято политическое заявление.
”На протяжении многих лет мы прилагали усилия для того, что Европа и другие страны поняли нашу историю и несправедливость, с которой столкнулась Эстония и страны Восточной Европы после окончания Второй мировой войны”, — говорится в заявлении.
По мнению партии, Керсти Кальюлайд не следует ехать в Москву на День победы.
”В ситуации, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает подписание секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, по оценке Isamaa, президенту Эстонии не следует ехать 9 мая 2020 года в Москву на празднования в честь победы над нацистской Германии во Второй мировой войне”.
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