Керсти Кальюлайд пока не получала приглашения на 9 мая в Москву

В этом году со Дня Победы исполнится 75 лет и торжества будут масштабные. Другой вопрос, примет ли вообще глава государства Керсти Кальюлайд в них участие или нет. Советник президента Таави Линнамяэ подтвердил Delfi, что на данный момент приглашения еще нет. Если оно поступит, тогда успеют обсудить, примет Кальюлайд участие или нет.

Напомним, 1 февраля, накануне 100-летия Тартуского мирного договора, в Белом зале Музея Тартуского университета состоялось торжественное собрание членов партии Isamaa, где было принято политическое заявление.

”На протяжении многих лет мы прилагали усилия для того, что Европа и другие страны поняли нашу историю и несправедливость, с которой столкнулась Эстония и страны Восточной Европы после окончания Второй мировой войны”, — говорится в заявлении.

По мнению партии, Керсти Кальюлайд не следует ехать в Москву на День победы.