Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Португалию

Президент Керсти Кальюлайд и ее супруг Георги-Рене Максимовский во вторник и среду находятся в Португалии с государственным визитом, в рамках которого запланированы встречи с лидерами страны, участие в бизнес-семинаре и посещение ряда учреждений и предприятий, пишет rus.err.
В программе двухдневного визита встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министром Антониу Кошта, спикером парламента Эдуарду Ферру Родригешем и министром инноваций Марианой Виейрой да Силва. Президент Кальюлайд также посетит онкологический центр Champalimaud, действующие в Португалии эстонские предприятия Monese и Pipedrive, базу ВМС в Лиссабоне, судостроительную компанию Arsenal do Alfeite и центр подготовки НАТО NCIA.
По словам советника президента по иностранным делам Лаури Куузинга, Эстонию и Португалию связывают общие ценности, они являются партнерами в ЕС и союзники в НАТО, сообщают радионовости ERR.
"Страны давно сотрудничают в области безопасности, португальские истребители неоднократно принимали участие в охране нашего воздушного пространства, ведется сотрудничество в сфере кибербезопасности. Растет и интерес эстонских предпринимателей к португальскому рынку, что отражают размер и состав нынешней бизнес-делегации. Португалия также продемонстрировала интерес к опыту и цифровым решениям эстонской электронной администрации. Государственный визит это хороший шанс углубить существующие связи, завязать новые и сделать их еще теснее", — отметил советник президента.