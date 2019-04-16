Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Португалию

В программе двухдневного визита встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министром Антониу Кошта, спикером парламента Эдуарду Ферру Родригешем и министром инноваций Марианой Виейрой да Силва. Президент Кальюлайд также посетит онкологический центр Champalimaud, действующие в Португалии эстонские предприятия Monese и Pipedrive, базу ВМС в Лиссабоне, судостроительную компанию Arsenal do Alfeite и центр подготовки НАТО NCIA.

По словам советника президента по иностранным делам Лаури Куузинга, Эстонию и Португалию связывают общие ценности, они являются партнерами в ЕС и союзники в НАТО, сообщают радионовости ERR.