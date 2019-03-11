Керсти Кальюлайд отправилась с рабочим визитом в США

В ходе рабочей поездки она встретится со спикером палаты представителей США, выступит с публичными лекциями, а также примет участие в работе Комиссии ООН по статусу женщин, передают утренние новости ETV+.

В программе визита также встречи с лидерами ряда государств и аккредитованными при ООН послами, с которыми Керсти Кальюлайд обсудит планы Эстонии баллотироваться в Совет безопасности ООН.

Обратно в Эстонию глава государства вернется в пятницу вечером.