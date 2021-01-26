26.01.2021, 16:49

Керсти Кальюлайд отказалась от борьбы за пост генерального секретаря ОЭСР

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Керсти Кальюлайд отказалась от борьбы за пост генерального секретаря ОЭСР
Sven Arbet

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которую МИД ЭР выдвинул в октябре прошлого года кандидатом на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщила сегодня, что снимает свою кандидатуру.

"ОЭСР — это организация, которая функционирует на основе консенсуса и отправной точкой на выборах следующего генерального секретаря было желание найти кандидата с наиболее широкой поддержкой. Проконсультировавшись с некоторыми членами ОЭСР, мы пришли к пониманию, что занятие мною этого поста сразу же после истечения президентских полномочий для ряда государств в это непряженное время было бы не самым лучшим решением, поэтому я снимаю свою кандидатуру", — сказала Кальюлайд.

Президент ЭР также поблагодарила работников МИД и предыдущее правительство под руководством Юри Ратаса за поддержку.

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Как мы сообщали неделю назад, Керсти Кальюлайд в начале января успешно прошла первый тур выборов (он состоялся 7-8 января в Париже) и попала во второй тур вместе с еще семью кандидатами.

Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В организацию входят 37 государств, в том числе большинство государств — членов ЕС.

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