Керсти Кальюлайд объяснила изданию Foreign Policy, за что ненавидит EKRE

Издание поинтересовалась у Кальюлайд ее мнением относительно женоненавистнических, антисемитских, гомофобских и расистских комментариев ERKE, в том числе о выражении ”Если он черный, покажи ему на дверь” ( ”Kui on must, näita ust”).

”Я их ненавижу из-за их поведения и я извиняюсь за имидж, который это может создать. Приличные люди не ведут себя таким образом. Это не та точка зрения, которую мы в Эстонии разделяем. А я теперь должна объясняться за их несуразные взгляды. Я беседовала с представляющими эту партию министрами — у нас есть общее понимание, что нельзя нормально функционировать в международном, общемировом сообществе, если постоянно раздражаешь людей, не важно веришь ли ты сам в том, что говоришь, или нет. Меня терзает сомнение, что часть из этих людей не верят в то, что они делают”, — сказала Кальюлайд.

”Я считаю, что они совершенно новые люди для политики этого уровня и просто не понимают, что делают. Я надеюсь, что они скоро прекратят, а если нет — буду за них извиняться. Я в самом деле надеюсь, что у них нет никакого влияния на наше экономическое и политическое развитие, но у нас коалиционное правительство, где EKRE — лишь один из трех его членов. В парламенте у нас либеральное большинство имеет 68 мест. Еще раз, я действительно испытываю злость из-за того, что они ведут себя таким образом”, — добавила Кальюлайд.